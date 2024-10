Riparte la nuova stagione di GialappaShow

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In onda dal 21 ottobre Le voci della Gialappa’s Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, tornano nelladi, il programma prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, dal 21 ottobre, ogni lunedì, alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla conduzione confermatissimo il Mago Forest, “terzo incomodo” del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco ogni settimana una co-conduttrice diversa appartenente al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Confermato il cast comico, con i personaggi più cult e tanti nuove interpretazioni, e in più, in arrivo delle new entry per un big show sempre più ricco. L’appuntamento consi aggiunge al nuovo TV8 Gialappa’s Night, il programma con i Gialappi in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League.