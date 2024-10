Rinnovata la graduatoria Sanitaservice per un anno le reazioni della politica

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano“Il rinnovo delle graduatorie di tutti i concorsi pubbliciRegione Puglia compresa quellaSocietà in House () è legge. Ho lottato sino alla fine perché, il mio emendamento che prevedeva il rinnovoper 3 anni trovasse l’accoglimento di tutta l’assise consiliare – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – Purtroppo il rinnovo per 3 anni rischiava di incorrere in una questione di incostituzionalità. Ho chiesto ed ottenuto l’impegno da parte di tutto il governo regionale e dell’intero consiglio, di riportare il provvedimento, primascadenza elettorale di settembre 2025, nuovamente in consiglio per la proroga di almeno un altro