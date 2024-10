Riflettori accesi sulla sicurezza Il taser alla polizia locale Assunti tre agenti in cinque mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dotare ladi. È l’impegno preso dall’amministrazione comunale per potenziare ancora di più gli strumenti di autodifesa in possesso degli. La dotazione dovrebbe arrivare in tempi stretti, tenuto conto che il sindaco Elia Delmiglio ha ribadito di avere già in mano alcuni preventivi e dunque la decisione è sostanzialmente già presa. La cosiddetta pistola elettrica comparirà presto nella fondina deglianche in relazione all’esigenza di aumentare ladegli operatori, tenuto conto dell’aumento del tasso di violenza che si è registrato negli ultimia Casalpusterlengo.