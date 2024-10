Quando inizia la Coppa del Mondo di sci alpino? Calendario 2024-2025 date tappe in Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ladeldi sciinizierà sabato 26 ottobre, nello stesso weekend dello scorso anno, con lo slalom gigante femminile di Soelden, in Austria: nel complesso la 59ma edizione del massimo circuito internazionale prevede nel complesso 75 eventi divisi in quattro specialità individuali. Le gare si concluderanno tra il 22 ed il 27 marzonegli Stati Uniti con le finali di Sun Valley: le finali stagionali si disputeranno nuovamente in una sola settimana e non più in due. come accaduto lo scorso anno a Saalbach, in Austria, che a febbraioospiterà i Mondiali. Spariscono dalle discese libere di Zermatt-Cervinia, dopo il tentativo fallito lo scorso anno di avere delle gare transfrontaliere indel, essendo previste tra Svizzera ed. Nel complesso saranno quattordici le gare nel Bel Paese, spalmate su otto