Quando gioca Sinner al Masters 1000 Shanghai 2024 | al primo turno c’è Daniel Riparte il duello con Alcaraz

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre– Jannike Carlosdopo la finale di Pechino vinta dallo spagnolo sono dovuti correre in aeroporto per volare sullo stesso aereo privato – come da foto sui social – verso, dove è già cominciato il penultimodella stagione. Già sul posto, ad attenderli, c'è Novak Djokovic, che ha voglia di tornare a competere, anche se ha detto di non essere interessato a vincere altri tornei, il prossimo sarebbe il numero 100 in carriera, o a qualificarsi per le Atp Finals, e di puntare davvero solo alla Coppa Davis per la Serbia. “In Cina ho ottenuto molti successi – le parole di Nole –. Mancavo da cinque anni, ma amore qui: mi piacciono le condizioni, il sostegno che ricevo dal pubblico”. A– appena inserito dalla rivista Time nella lista '100 Next' – cercherà una rivincita su