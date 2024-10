Pattinaggio di figura | guai per Nikolaj Soerensen Il canadese sospeso per abusi sessuali La situazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La stagione 2024-2025 didisi appresta a perdere uno dei team di punta della danza sul ghiaccio., noto per il suo binomio insieme a Laurence Fournier Beaudry, è statoper minimo sei anni dall’Ufficio per l’integrità dello sport. La notizia è stata resa nota nella giornata di ieri, mercoledì 2 ottobre, e diffusa dai principali organi di stampa nordamericani. La sospensione, ancora non definitiva, è inserita nel registro di Abuse Free Sport, ed è naturalmente soggetta a contestazione. Skate Canada provvederà prossimamente ad emettere il divieto al pattinatore: “Siamo stati informati della decisione di Abuse Free Sport e stiamo adottando le misure necessarie per rispettarla”, queste le parole contenute in una nota diramata dalla Federazione