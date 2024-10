Omicidio di Garzeno trovata l’arma del delitto | il coltello da cucina restringe il cerchio dei sospettati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Como) - Unda: èutilizzata per uccidere Candido Montini,dai carabinieri per terra, lungo la strada a Catasco, a poca distanza dall’abitazione dell’uomo. Ilè stato attentamente repertato e inviato ai Ris per trovare tutte le tracce che possano essere rimaste impresse, sangue ed eventuali impronte digitali. Da un primo accertamento, sembra che non si tratti di un modello simile a quelli che aveva in uso il pensionato, e quindi chi lo ha ucciso lo avrebbe portato con sé da fuori: un dettaglio che spinge a escludere l’aggressione come conseguenza di un momento di perdita di controllo non prevista. Al contrario, chi si è presentato a casa del pensionato di 76 anni martedì nel pomeriggio, in via Ai Monti della piccola frazione di Catasco, fin dall’inizio sarebbe stato intenzionato a minacciare o aggredire.