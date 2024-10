Nuovo blocco per lo stabilimento Sevel la Marelli resta ferma

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L'Aquila - La sospensione produttiva delladi Sulmona si prolunga a causa della carenza di componenti per i veicoli Stellantis, preoccupando sindacati e lavoratori. La produzione nelloMagnetidi Sulmona continua a subire ritardi a seguito delle difficoltà produttive dell'exdi Atessa. Quest'ultima, responsabile di circa l'80% della produzione della fabbrica peligna, ha annunciato ieri sera un'ulteriore riduzione dei volumi. La causa principale è la continua mancanza di componenti essenziali per la realizzazione dei furgoni Ducato, un problema che affligge l'intera catena di approvvigionamento del gruppo Stellantis. A causa di questa situazione, oggi è stato deciso unfermo produttivo per i dipendenti della, che, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbero riprendere regolarmente le attività a partire da domani.