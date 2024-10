Noemi in Adorazione

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La trama non sembra delle più originali ma il cast riserva qualche sorpresa. Ci riferiamo alla serie, un coming of age in arrivo il 20 novembre su Netflix che vedràal suo debutto come attrice (se escludiamo il film Baciato dal Sole nel quale interpretò se stessa). La serie in sei episodi, prodotta da Picomedia e diretta da Stefano Mordini, è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo e scritta da Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi. Sulla scia di Scomparsa e Un’Estate Fa, tanto per citare qualcuna delle tante serie con incipit affine,racconterà la scomparsa di una ragazza, Elena (Alice Lupparelli), che getterà un’ombra sulla piccola comunità alla quale appartiene.