Napoli-Como Conte porta la squadra in ritiro per evitare rischi La mossa del tecnico azzurro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Notiziecalcio:pre-partita alla vigilia della gara contro ilsi prepara ad affrontare ilnella settima giornata di Serie A, con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica. La partita, che si disputerà domani alle 18.30 allo Stadio Maradona, vedrà gli uomini di Antonioimpegnati contro unada non sottovalutare. Perqualsiasi calo di concentrazione, ilha deciso dire lainla sera prima della partita.e la scelta delpre-partita Secondo quanto rito da Repubblica, Antonioha deciso di adottare una misura precauzionale in vista della sfida contro il: laandrà inquesta sera. Ilsalentino vuole mantenere alta la concentrazione e creare unità nel gruppo, evitando distrazioni che potrebbero compromettere la prestazione.