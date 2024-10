Mario Orfeo, chi è il nuovo direttore di Repubblica al posto di Molinari con un passato nella dirigenza Rai (Di giovedì 3 ottobre 2024) Mario Orfeo è il nuovo direttore di Repubblica al posto di Maurizio Molinari. Classe 1966, ha diretto Il Mattino fino al 2009 e poi Il Messaggero fino al 2012. Ha un lungo passato in Rai in cui ha ricoperto anche il ruolo di direttore generale. Mario Orfeo, chi è il nuovo direttore di Repubblica Mar Ilgiornaleditalia.it - Mario Orfeo, chi è il nuovo direttore di Repubblica al posto di Molinari con un passato nella dirigenza Rai Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 3 ottobre 2024)è ildialdi Maurizio. Classe 1966, ha diretto Il Mattino fino al 2009 e poi Il Messaggero fino al 2012. Ha un lungoin Rai in cui ha ricoperto anche il ruolo digenerale., chi è ildiMar

Valter Mainetti non lascia il Foglio . Terremoto a “Repubblica” : saltano il direttore Molinari e il presidente Elkann - arriva Mario Orfeo - ). Un quotidiano che . È un giornale con una grande storia: è stato di Veronica Lario (dopo il divorzio da Berlusconi ndr. “Mi piacerebbe molto. ), e Giuliano Ferrara, (direttore fino al 2015, e ora editorialista ndr. Lotito vuole fare l'editore e mette gli occhi su Il Foglio. Insomma gente ... (Ilgiornaleditalia.it)

Rivoluzione GEDI - Molinari via da Repubblica - Mario Orfeo nuovo direttore - Elkann lascia la presidenza - al suo posto arriva Scanavino - Anche John Elkann lascia il suo ruolo di vertice alla presidenza della società editoriale e al suo posto arriva Maurizio Scanavino, che passa la carica di Ad . Rivoluzione nel gruppo GEDI: Maurizio Molinari via da Repubblica e al suo posto arriva Mario Orfeo, nuovo direttore in carica del ... (Ilgiornaleditalia.it)

Mario Orfeo - chi è il nuovo direttore di Repubblica al posto di Molinari con un passato nella dirigenza Rai - Ha un lungo passato in Rai in cui ha ricoperto anche il ruolo di direttore generale. Mario Orfeo è il nuovo direttore di Repubblica al posto di Maurizio Molinari. Classe 1966, ha diretto Il Mattino fino al 2009 e poi Il Messaggero fino al 2012. Mario Orfeo, chi è il nuovo direttore di Repubblica ... (Ilgiornaleditalia.it)