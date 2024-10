Liguria Morra su Bucci | È malato oncologico potrebbe non terminare il mandato La destra | Uno sciacallo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le condizioni di salute del sindaco di Genova e candidato governatore del centroin, Marco, tornano prepotentemente al centro della campagna elettorale per le prossime Regionali., che sta affrontando un trattamento per un melanoma, inizialmente aveva esitato ad accettare la candidatura. A riaccendere il dibattito e a dar vita a una serie di polemiche è stato un commento dell’ex senatore Nicola, attuale candidato presidente della lista Uniti per la Costituzione. In un’intervista al Foglio,ha dichiarato che “gli elettori liguri devono sapere di votare per una persona malata, il cuinon arrivare a termine”, suscitando indigna reazioni da esponenti di tutte le forze politiche, compresa la premier Giorgia Meloni.