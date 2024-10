La T Tecnica Gema c’è Chiusi ko al PalaCarrara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) LA TMCT 74 UMANA60 MONTECATINI Burini 5, Chiarini 10, Toscano 10, D’Alessandro 7, Bedin 17, Di Pizzo 8, Acunzo 8, Passoni 5, Savoldelli 2, Cellerini 2, Gattel, Albelli ne. All. Del ReRaffaelli 6, Chapelli, Ceparano 13, Renzi 14, Ius 4, Criconia 9, Rasio 6, Baldi 4, Sacchettini 2, Gravaghi 2, Baldi. All. Zanco ARBITRI Canella e Cortoni PARZIALI 18-14, 41-35, 59-49 PISTOIA Botta e risposta sull’asse Lucca-Pistoia: al successo degli Herons sulla Virtus Roma La TMontecatini replica demolendo 74-60 l’Umanaal, con un secondo tempo difensivamente impeccabile. Non aveva però iniziato bene il primo match in terra pistoiese La Tpiazza subito un mini-break di 6-2 con D’Alessandro che dopo soli 30 secondi è già gravato di due falli.