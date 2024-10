La risposta di Sace agli articoli di Lettera43 su Chimirri

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: In riferimento al susseguirsi deglipubblicati nelle ultime settimane da, in cui vengono riportate informazioni suo componenti dell’azienda, l’ufficio stampa dici tiene a precisare quanto segue.assume dipendenti in varie città di Italia. In un mondo di lavoro agile la sede di assunzione è ininfluente rispetto al luogo in cui si svolge il lavoro. Il dottorè stato assunto regolarmente a Firenze ma si precisa che non percepisce alcuna indennità di missione nelle trasferte a Roma, come erroneamente riportato nell’articolo del 2 ottobre. Gianfranco, capo del personale di(Imagoeconomica).