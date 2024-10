La frenata dell’industria in Lombardia più cassa integrazione | le imprese tagliano i salari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Brescia – Ore diin aumento, non solo quelle autorizzate, ma anche quelle realmente impiegate dalle aziende. Ed è proprio questo aspetto quello che più preoccupa, sia come indicatore dell’andamento dell’economia (soprattutto nella siderurgia, fonderie, metallurgia) ma anche per l’impatto che la riduzione dello stipendio ha sui singoli lavoratori. I dati sulle ore autorizzate sono quelli dell’Inps, con aggiornamento al 31 agosto. Nei primi 8 mesi del 2024, inle ore autorizzate per laordinaria sono il 39% in più dello stesso periodo del 2024; +96% l’incremento solo ad agosto. In leggero calo la straordinaria (-66,05% da gennaio ad agosto, - 20% ad agosto), mentre aumenta del 75% quella in deroga e del 44,37% il ricorso al fondo di solidarietà.