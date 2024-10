La città dei lettori | l’ultima tappa è nel Chianti tra libri e degustazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 – Si chiude nella settima edizione de Ladei, il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana scrittori, editori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione il cui percorso, partito a maggio, si è snodato su oltre dieci tappe in tutta la regione. Conclusione venerdì 4 e sabato 5 ottobre con due giornate diffuse tra i comuni fiorentini di Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa e Impruneta. In programma incontri con gli autori, letture eenogastronomiche. Protagonista uno dei generi letterari più amati del momento: il true crime.