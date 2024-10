Intervista a Jérôme Clément-Wilz regista di ÊTRE CHEVAL

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Durante l’edizione 2024 del Festival di Film di Villa Medici abbiamo visto e recensito “” di, lungometraggio documentaristico del 2015 che racconta attraverso la storia di Karen non solo il mondo che sta dietro alla pratica BDSM del “pony-player”, ma anche e soprattutto di un’intima riflessione sul tema dell’identità e della libertà personale.Abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere con ildel film,, che oltre aspecializzato in documentari è anche scrittore, fotografo e artista.ci racconta del suo percorso personale e dell’ approccio al lavoro documentaristico, approfondendo poi assieme a noi “” e i suoi temi principali. Di seguito trovate il podcast dell’realizzata in inglese.