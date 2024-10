Infortunio Bremer | Juventus adesso cosa fai con Danilo? La scelta di Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Già dalla partita di ieri la situazione è apparsa piuttosto seria. Gli esami medici effettuati oggi non hanno fatto altro che confermare le brutte sensazioni avute, fin dai primi minuti, durante Lipsia-. L’di Gleisonè serio, forse anche più del previsto: lesione del crociato e del menisco. Praticamente stagione finita. In attesa di un possibile intervento sul mercato, con due nomi già caldissimi nel mirino di Giuntoli, ladovrà contare sulle forze attualmente presenti in rosa. Al fianco di Gatti, dovrà giocare stabilmente Kalulu, lieta sorpresa di queste prime settimane di stagione, sempre puntuale e attento, calciatore tornato sui livelli del Milan dello Scudetto. E poi? Due soli centrali non bastano per i tanti impegni in calendario.dovrà pensare seriamente al ruolo di