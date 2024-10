Inflazione rallenta al +47% in Paesi Ocse ad agosto | frenata in Turchia

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’su base annua nell’, misurata dall’Indice dei prezzi al consumo (IPC), è scesa al 4,7% nell’2024 dal 5,4% di luglio. Il calo è stato determinato in larga misura da una diminuzione di circa 10 punti percentuali dell’in, che tuttavia è rimasta al di sopra del 50%. Sono stati osservati cali anche in 24 dei 38dell’. Escludendo Ankara, si stima che l’nell’areasia diminuita più moderatamente, passando al 2,7% indal 3,0% in luglio. E’ invece aumentata in noveed è rimasta stabile o sostanzialmente stabile in cinque. Quella globale si è attestata al 2% o al di sotto in 16 Stati ad, mentre solo nove avevano raggiunto tale soglia a luglio. L’energeticasu base annua è scesa significativamente a meno 0,1% addal 3,3% di luglio, con cali in 31