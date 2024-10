Il Carro di Mirabella al G7 Giotto Faugno Junior | Emozione incredibile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ una grande, visto che ilè entrato in uno specchietto mondiale. Ha una storia enorme alle sue spalle, una cultura contadina e con la mano dell’uomo è cresciuta e portata avanti con amore. E’ stato ultimato nelle scorse ore, per noi ripeto è una grande, soprattutto per noi nativi diEclano”. Cosìpresente nella mattinata a Villa Orsini in occasione del G7. La tradizione dell’ obelisco di paglia si presume risalga al 1600, poi accresciuta negli anni e solo nel 1924 ad opera di Luigi, l ‘obelisco venne lavorato su tutte e quattro le facciate in stile barocco-rococò, quello attuale. Tant’ era la sua bellezza che nel 1936 il Principe Umberto II di Savoia volle assistere allo spettacolo del trasporto, premiando l’artista con il titolo di Cavaliere.