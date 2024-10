Empoli con la Lazio una sfida ad alta quota Cribari | Gli azzurri sorprenderanno ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Portato in Italia nel 1998 dall’, con cui poi ha disputato 115 partite con 3 gol e 2 assist, il brasiliano Emílson Sánchezha giocato 11 volte la, comprese cinque con la maglia biancoceleste, che ha indossato in totale 141 volte. Un doppio ex, quindi, dellache è in programma domenica alle 15 all’Olimpico di Roma., classifica alla mano sarà uno scontro diretto, se lo sarebbe mai aspettato? "Sinceramente no, ma siamoall’inizio del campionato. Soprattutto grazie all’che è partito alla grande e deve approfittare al massimo di questo momento per fare più punti possibile, in modo da avere poi più tranquillità nel gestire i momenti difficili che arriveranno".