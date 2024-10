ELSA E IL CASTELLO DI GHIACCIO il musical di FROZEN Le date

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024)E ILDI, ildialla conquista di grandi e piccini A conquistare il cuore di grandi e piccini sarà un racconto incantato sbocciato sulla neve. Tratto da “– Il regno di”, film che ha ottenuto 2 premi Oscar, la Patagonia Pictures è lieta di annunciare ilper tutta la famiglia “E ILDI”. In scena sabato 14 dicembre ore 17.30 al “Palariviera” di San Benedetto del Tronto (AP) e sabato 21 dicembre ore 17.30 al “Teatro Metropolitan” di Catania. È lo spettacolo più atteso da adulti e bambini. Uno show di grande impatto visivo e sonoro, sia per le scene recitate e cantate, sia per le sbalorditive scenografie, progettate e ricostruite su videowall, che permetteranno di rivivere il sogno nel mondo delle favole.