Dieci cose che rendono molto nervoso il cuoco domestico

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Immaginiamo. Un invito a cena. Gli ospiti appena arrivati. La padrona (o il padrone) di casa sorridente. Un delizioso profumo che arriva dalla cucina, profumo dibuone preparate con amore. La padrona (o il padrone) deve terminare alcuni passaggi di ricette che non possono essere pronte prima: far saltare qualcosa in padella, far dorare qualcos’altro al grill, impiattare un’ultimatta. Il suo sorriso ci dice che il lavoro è venuto bene, che è felice di vedere i suoi ospiti. E gli ospiti non glielo vogliono rovinare, quel sorriso: amici, parenti o semplici conoscenti, non c’è grado di confidenza che tenga. La cucina è un affare privato, e non sempre è gradito che ci si metta piede, mano o becco. Soprattutto ci sono gesti che possono portare davvero all’estenuazione il, anche se fatti completamente in buona fede. Ho portato l’antipastoNo.