Claudio Baglioni preoccupato per il figlio Giovanni che rassicura | Un dolore al fianco di una natura e di un’intensità a me sconosciuti Ma ora sto meglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il musicista e compositoredel celebre, ha dovuto annullare i suoi numerosi impegni professionali e live per occuparsi della sua salute. Con un messaggio affidato al suo canale Instagram ildel cantautore ha volutore i fan e chi aveva già acquistato il biglietto per vederlo. “Cari amici, con sommo dispiacere devo comunicare la mia defezione da Cremona Musica. – ha scritto il musicista – Stamattina alle 6:30 ho accusato unaldi unae dia me. Come sapete sono molto cauto nell’accogliere molti ritrovati della modernità, e sono abituato a fare i calcoli a mente Ma stavolta, dei calcoli, se ne è voluto occupare il mio rene. Ora sto, ma non abbastanza da poter partecipare all’Acoustic Guitar Village di Cremona né esibirmi nel concerto serale al Cortile Federico II.