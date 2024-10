Ciclismo Giro dell’Emilia 2024 | percorso e altimetria sarà spettacolo sul San Luca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’e ildel, edizione numero 107 della corsa in programma sabato 5 ottobre con i suoi 215,8 chilometri da Vignola a Bologna. Si preannuncia grandissimolungo le vie del capoluogo emiliano, visto che anche quest’anno il circuito finale vedrà ben cinque passaggi sulla salita del San. Il tutto con una parata di stelle, visto che tra gli iscritti spicca il nome del nuovo campione del mondo Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, a sei giorni dal trionfo di Zurigo, cercherà di bagnare con la vittoria la sua prima uscita in maglia iridata. Attenzione però anche a Remco Evenepoel e a Primoz Roglic, che ha già vinto tre edizioni del. Al via anche un altro ex vincitore della corsa come Enric Mas. Tra gli italiani saranno presenti su tutti Antonio Tiberi, Giulio Ciccone, Andrea Bagioli e Diego Ulissi.