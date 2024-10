Automobilismo - Il trofeo Vergamini-Fabrizi super

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I lucchesi Fabioe Anna Maria, con la Ferrari 488 GTB, hanno vinto la seconda edizione del Gran premio "Nuvolari Gran Turismo", organizzata dalla scuderia "Mantova Corse", gara suddivisa in tre tappe. Nella prima i concorrenti, partiti da Mantova, hanno raggiunto Riva del Garda, dopo aver percorso l’interessante viabilità del Monte Baldo, sul lato opposto dal lago di Garda, per terminare a Modena, dopo un passaggio al centro di Verona. La seconda tappa ha portato la carovana in Toscana, con passaggio a Siena in Piazza del Campo, per terminare a Rimini, dove si è tenuta la serata in onore di Tazio Nuvolari. L’ultima tappa da Rimini a Mantova, via Ferrara, è stata, purtroppo, condizionata dagli effetti del maltempo e non si è potuto tenere il previsto gemellaggio con la Red Bull.