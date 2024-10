Ascoli | Domenico Di Carlo nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo il divorzio con Massimo Carrera e l’incarico ad interim al tecnico della Primavera, Cristian Ledesma, l’ha ufficializzato la nomina diDicome. Come annuncia il club bianconero in una nota, il tecnico “ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione. Nato a Cassino il 23 marzo 1964, è un profilo di indiscussa esperienza con 644 panchine con Mantova, Parma, Chievo, Sampdoria, Livorno, Cesena, Spezia, Novara, Vicenza, Pordenone e Spal. Il club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Mister Di, che domani guiderà la doppia seduta di allenamento al Picchio Village“. Domani alle 12.30 la presentazione alla stampa. Il club ringrazia “Cristian Daniel Ledesma per la disponibilità, il lavoro e la dedizione profusa nell’ultima settimana al servizio della prima squadra, in un momento di necessità dal punto di vista tecnico.