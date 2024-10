Angolo trucco la guida per creare a casa la postazione beauty perfetta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Che sia in bagno o in camera da letto, l'è un piccolo sogno per chi ama il mondo. Avere uno spazio dedicato, sia esso piccolo o ampio, è il primo passo per avere tutti i prodotti e gli accessori necessari per il make-up e l’haistyling in ordine e a portata di mano. Tradizionalmente presente nelle camere da letto delle nonne e delle zie, questaè conosciuta anche come toletta, coiffeuse o vanity table. Ed è tornata di moda come punto di forza delle camere da letto moderne, secondo un mix di estetica, funzionalità e stile contemporaneo. Storia Il tavolino per ilha fatto la sua prima apparizione nel XVII secolo come complemento d’arredo della camera da letto. Era un elemento essenziale nelle case dei nobili e della classe media, spesso accompagnato da un catino e una brocca per l'igiene quotidiana.