Ambiente ingegneri | Piano nazionale di ristrutturazione del costruito entro il 2025

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Siena, 3 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Nell'Italia dovrebbe disporre di undidel, ma al momento non sappiamo con esattezza dove si trovano gli edifici più energivori". A dirlo il Cstudi del Consigliodegli, in occasione del 68° Congressodeglid'Italia, in corso a Siena. "Rendere progressivamente meno impattante dal punto di vista energetico l'- spiega - ha un costo e richiede una strategia di medio lungo periodo che, al momento, il nostro Paese sembra non volersi dare. Il dibattito acceso che ha coinvolto l'uso dei cosiddetti Superbonus per l'edilizia e la posizione dell'attuale Governo che ha sempre considerato questa operazione come un costo netto per lo Stato senza alcun beneficio, fa comprendere come il problema sia complesso.