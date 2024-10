Amanda Clarissa Iago o MariaVittoria | chi esce secondo i sondaggi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Questa sera, durante la sesta puntata del Grande Fratello, scopriremo l’esito del televoto che vedeLecciso,Burt,Garcia eMinghetti in nomination. Il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito e il meno votato sarà ufficialmente eliminato. I, in questo televoto, non sono chiarissimi. Ad avere la peggio (e quindi a rischiare di finire nel prossimo televoto eliminatorio) sembrerebbe però essereBurt.Burt, la sua scheda di presentazione Icona mondiale di bellezza negli anni ’80,Burt, 65 anni, è un ex top model, attrice e imprenditrice. In Italia debutta nel 1988 con il film Caruso Pascoski, di padre polacco di Francesco Nuti che per due anni è anche il suo compagno. Con lui gira anche Willy Signori e vengo da lontano. La relazione con Nuti finisce quando incontra Massimo Troisi.