Alvaro Morata benvenuto a Corbetta Ma l’attaccante del Milan si infuria con il sindaco | Violata la mia privacy ora cambio città

(Di giovedì 3 ottobre 2024)o), 3 ottobre 2024 - Per un avido utilizzatore dei social l'occasione era troppo ghiotta. E così, quando ildiMarco Ballarini ha avuto la conferma ufficiale che il bomber spagnolo, neo-acquisto del, aveva preso casa nella suaa 15 chilometri dao, invece che nei quartieri chic e vip della metropoli, non gli è parso vero: mano alla tastiera e subito un bel post su Facebook per annunciare urbi et orbi al mondo che "il campione spagnoloha scelto la nostradove venire a vivere con la famiglia". Per poi continuare, incontenibile nonostante il cuore batta da sempre per l'Inter, "here we go! No, non è un pesce d'aprile,sta ultimando le pratiche per la sua nuova meravigliosa villa nella nostra".