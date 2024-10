Alta concentrazione fino al fischio finale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Dovremo tenerelaper tutti i novanta minuti e anche oltre. Sarò fondamentale per portare a casa un risultato importante". Lo dice Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo. La sua squadra domenica è stata beffata ancora negli ultimi minuti. Da Chieti il Castelfidardo è tornato a mani vuote. Era successo così, sempre in campionato, nella prima trasferta, a Isernia. "Dispiace, perchéa quel momento abbiamo giocato una buona partita, non rischiando quasi nulla - continua GIuliodori -. Poi però, sul gol subito, abbiamo sbagliato un paio di situazioni. Lo abbiamo rivisto in questi giorni in video. Abbiamo commesso errori un po’ sulle letture e sulle scalate e sinceramente perdere così fa male. Non essere riusciti a portare a casa un risultato così importante contro una squadra forte e costruita per poter vincere il campionato".