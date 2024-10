A Galleria Toledo Manicomio addio la storia di Basaglia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tornano a Napoli i Chille de la balanza, compagnia di ricerca sul teatro che apre la stagione 2024-2025 di, teatro stabile d’innovazione, con un intrigante progetto dedicato a Francoche prevede uno spettacolo teatrale, «! Contro tutti i muri» da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. Lo spettacolo è preceduto dall’incontro «Franco, oggi» giovedì 3 ottobre alle 18.30 a Je so pazzo presso l’ex OPG occupato a Materdei, in cui si indaga l’attualità dell’esperienza dello psichiatra veneziano e dei suoi collaboratori che hanno portato alla legge 180 e al definitivo superamento dei manicomi in Italia. Lo spettacolo «! Contro tutti i muri» andrà in scena venerdì alle 19, sabato alle 20.30 e domenica ottobre alle 18.