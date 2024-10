Zubimendi non ha rimpianti per aver rifiutato il Liverpool

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-02 19:00:04 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Martinafferma di nonper la sua decisione di rifiutare il trasferimento estivo al. Il 25enne era un obiettivo primario per Arne Slot per rafforzare il suo centrocampo, maha scelto di rimanere con il club della sua infanzia. La Real Sociedad ha faticato finora nella Liga in questa stagione, vincendo solo due delle prime otto partite. Tuttavia, l’inizio difficile non ha portatoa ripensare alla sua scelta. Ha detto: “Certo che non me ne pento, non posso pensare così dopo quattro o cinque partite di inizio stagione. “Ho preso la mia decisione da dentro, ho pensato che fosse la cosa migliore da fare, i risultati non mi influenzano. “Vedo del potenziale in questa squadra, basta guardarci mentre ci alleniamo.