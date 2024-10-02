Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 17:45 (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viabilità DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 FIRENZE-Roma, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 508 IN DIREZIONE Roma, CODE DI 3 KM TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO. ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RIMOSSI ENTRAMBI GLI INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA: TRAFFICO SCORREVOLE, DUNQUE, TRA Roma-FIUMICINO E PISANA, MENTRE PERMANGONO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA Roma-FIUMICINO E APPIA. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA, CODE IN SMALTIMENTO, MENTRE SULLA PONTINA ANCORA FILE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO VERSO Roma. NEL SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 17:15 - DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. SULLA SR630 AUSONIA, ALTEZZA SPIGNO SATURNIA, SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DLE MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 16:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA ANCORA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, LA STRADA È ANCORA CHIUSA IN DIREZIONE TRIONFALE DISAGI ANCHE PER CHI È IN TRANSITO SUL GRANDE ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 15:30 - SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 15. SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI MORLUPO VERSO TERNI. romadailynews
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