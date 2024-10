Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)DEL 02 OTTOBREORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 508 IN DIREZIONE, CODE DI 3 KM TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO. ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RIMOSSI ENTRAMBI GLI INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA: TRAFFICO SCORREVOLE, DUNQUE, TRA-FIUMICINO E PISANA, MENTRE PERMANGONO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA-FIUMICINO E APPIA. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA, CODE IN SMALTIMENTO, MENTRE SULLA PONTINA ANCORA FILE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSO. NEL SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI TRA TOR DE CENCI E CASTELNO.