Treni RomaRfi | prenderemo provvedimenti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 19.44 "In considerazione dei gravi disagi delle ultime ore,sono in corso di scrupolosa valutazione tutti gli avvenimenti per l'individuazione precisa delle responsabilità ". Lo comunica Rete ferroviaria italiana, dopo il guasto che ha paralizzato la circolazione ferroviaria a Roma. "E'intenzione di Rfi prendere-anche di tipo contrattuale- nei confronti di tutti i soggetti che hanno commesso errori o non sono stati all' altezza della situazione", precisa Rfi.