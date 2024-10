Timothée Chalamet sfoggia un look bizzarro per il suo prossimo film Marty Supreme

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)unper il suoLe prime immagini dal backstage dimostranocon unmolto diverso rispetto a come siamo abituati a vederlo. Ildrama di A24 seguirà la storia di un giocatore di ping pong, con Josh Safdie, precedentemente noto come membro dei Safdie Brothers, alla regia. Oltre a, il cast diinclude Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Penn Jillette e Tyler the Creator. Variety ha pubblicato le prime immagini dietro le quinte di. Nelle foto,indossa un gilet blu navy sopra una maglietta a maniche corte e pantaloni scuri in quello che sembra essere un completo in stile anni ’50.anche piccoli occhiali e baffi con capelli corti pettinati all’indietro.