Terribile tragedia al pranzo di famiglia | figlio accoltella la madre

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Social.aldila– Una storia spaventosa, che ha dell’incredibile, ha sconvolto la comunità di Lagaccio, un quartiere di Genova. Un litigio trache ha avuto un epilogo inaspettato e drammatico. Che cosa è successo? In molti, in seguito alla, si sono chiesti che cosa abbia condotto il giovane a commettere un atto così violento. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli. ( dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa avvertita in diverse zone Leggi anche: Maltempo, la città distrutta dall’uragano: 600 persone disperse (VIDEO)a Genova:laa Genova:laaldihanno avuto un litigio durante il