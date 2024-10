Sport in tv oggi mercoledì 2 ottobre | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il programma completo delloin tv per la giornata di, conglie le informazioni per la diretta tv e streaming. Prosegue il secondo turno di Champions League con ben tre squadre italiane impegnate quest’: Bologna, Milan e Juventus in campo. Nel pomeriggio spazio anche alla Youth League, mentre in mattinata tanto tennis tra Pechino e Shanghai.face.it vi racconterà tutto questo in tempo reale, intanto ecco di seguito ildettagliato.in tvdigliFace.