Shakhtar-Atalanta oggi in tv | programma orario e diretta Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per la seconda giornata della. Dopo aver fermato l’Arsenal sullo 0-0 nel primo turno, gli uomini di Gasperini sono attesi da questa trasferta sul campo di Gelsenkirchen per sfidare gli ucraini, che invece hanno debuttato contro un’altra italiana, il Bologna, anche in quel caso pareggiando senza reti. Il fischio d’inizio è inalle ore 18:45 di mercoledì 2 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile intv e in esclusiva su Sky Sport Uno e su Sky Sport canale 252, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv.in tv:SportFace.