Risse e violenze fuori dalle scuole vertice in prefettura a Prato

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)– Summit sulla sicurezzadidopo alcuni recenti episodi di liti violente efra studenti all’uscita dagli istituti. Alinera presente la sindaca diIlaria Bugetti che ha fatto sentire la voce dell’amministrazione. “Ho rinnovato al prefetto la disponibilità mia e della giunta a fare la nostra parte per affrontare in piena sinergia le criticità emerse in questo periodo. Insieme possiamo farcela – ha detto la prima cittadina al comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza alla presenza dei dirigenti scolastici del Polo di via Reggiana, dell’ufficio scolastico provinciale e delle categorie economiche – Le criticità emerse in questi giorni, come è noto, riguardano infatti alcuni violenti episodi avvenuti all’uscita dellesuperiori di San Giusto e in centro storico.