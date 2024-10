Risposta schiacciante se commette errore

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Iran continua a minacciare Israele: “se”. “Se il regime sionista .in questo modo le autorità iraniane definiscono Israele –un, riceverà unamolto più”. Lo ha detto il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, nel corso di una riunione di governo. Nel suo intervento, come riportato dall’agenzia di stampa Irna, Pezeshkian ha fatto i complimenti all’operazione di ieri sera e ha accusato il primo ministro “criminale di questo regime”, Benjamin Netanyahu, di avere “le mani insanguinate da decine di migliaia di donne e bambini palestinesi oppressi”. Aggiornamento ore 8.01 Per Pezeshkian, a Netanyahu è stato consentito di “minacciare pubblicamente il nostro Paese e gli altri sono rimasti in silenzio di fronte a tale comportamento.