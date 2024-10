Perché lo chiudono subito Grande Fratello incubo per Signorini | Così non va

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si mette male per Alfonsoe il. E ormai la notizia peggiore sta cominciando ad emergere. Infatti, la chiusura anticipata potrebbe essere già dietro l’angolo, nonostante il reality show sia iniziato da poco. E c’è una motivazione predominante alla base di questa possibile decisione, che verrebbe presa dai vertici Mediaset.e ilpotrebbero restarci malissimo, se la decisione relativa alla chiusura sarà davvero ufficializzata nelle prossime settimane. Bisognerà dare un impulso differente alla trasmissione nella speranza di invertire il trend. Ma vediamo per quale ragione non ci sarebbe soddisfazione nell’azienda di Pier Silvio Berusconi. Leggi anche: “È fuori dal”.