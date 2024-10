Microsoft investe 43 mld di euro per potenziare l’infrastruttura AI e la capacità cloud in Italia

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha appena annunciato un investimento da 4,3 miliardi dinei prossimi due anni, il più grande infino ad oggi, così da espandere la sua infrastruttura di data center hyperscalee di Intelligenza Artificiale, oltre a un piano di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione dini entro la fine del 2025. Questo investimento ha l’obiettivo di aiutare il Paese a massimizzare le opportunità dell’intelligenza artificiale e a sostenere gli obiettivi del Governono in ambito economico e demografico. L’espansione del data center dinel Nord, unita all’impegno per fornire le giuste competenze legate all’intelligenza artificiale, supporta la crescente domanda di servizibasati sull’AI in tutta, rispondendo alle esigenze delle organizzazioni che ricercano maggiore produttività e innovazione.