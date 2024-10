Maria Campai l’autopsia | Uccisa con una furia disumana ha provato a difendersi

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono emersi nuovi dettagli sull’omicidio di Viadana in seguito aleseguita sul corpo di, la donna di 42 anni madre di due figlia mani nude da un 17enne. Il delitto sarebbe avvenuto con una «», come scrive il Corriere citando le parole di chi ha ispezionato il cadavere. Oltre alle evidenti tracce dello strangolamento, che per sua ammissione il ragazzino ha effettuato con braccio e avambraccio con una mossa da wrestling (lui praticava Mma, sport da combattimento), il medico legale ha isolato sul corpo della vittima evidenze di percosse al volto e al capo. Sono i segni dei pugni dello stesso killer, che ha anche spinto con violenza la testa della donna contro il muro del suo garage. Lei hain tutti i modi, come dimostrano i segni lasciati dalle unghie sia sul viso sia sulle braccia del killer.