Lukaku resta a Napoli durante la sosta per le nazionali | non sarà convocato dal Belgio Di Marzio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)nondal, resterà ae si allenerà per continuare a migliorare la sua condizione fisica. Salterà quindi la sfida tra Italia edi giovedì 10 ottobre. Lo riporta Gianluca Di, che sul suo portale scrive: Per la seconda pausa per leconsecutiva, ilfarà a meno di Romelu. L’attaccante del, che in questo avvio di stagione ha preso parte con la squadra di Conte a 4 partite, contribuendo con due gol segnati e altrettanti assist, non prenderà di nuovo parte agli impegni della nazionale del ct Tedesco. Per la secondaconsecutiva, così,rimarrà a lavorare a Castel Volturno per ritrovare la miglior forma. Era già capitato a settembre, per riprendere al meglio la condizione dopo l’arrivo a fine mercato dal Chelsea.