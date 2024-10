LIVE Shakhtar-Atalanta 0-3 Champions League calcio in DIRETTA | tripudio Dea in Germania primo successo stagionale in Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! Buon proseguimento di serata! 20.50 Il cammino europeo della Dea continua spedito. L'(ora a quota 4 punti) affronterà il Celtic a Bergamo nel prossimo turno, altra gara appetibile alla vigilia. Per loimpegno complicato, a Londra contro l'Arsenal. 20.40 Serata perfetta per l', semplicemente superiore ad unotimido e modesto. Quantità e qualità le chiavi deldella Dea alla Veltins Arena. Segnali incoraggianti sotto ogni aspetto: la prestazione di Samardzic, la sua connessione con Lookman, fino alla solidità del pacchetto difensivo, senza trascurare il solito lavorone offerto da Ederson e De Roon. 3 punti preziosi per la formazione di Gasperini. 94? Triplice fischio! L'vince e convince in