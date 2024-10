Juve dramma a Lipsia | terrore per Bremer e Gonzalez ko due infortuni pesanti in 10 minuti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Doccia gelata per Thiago Motta, piove sul bagnato per lantus: nella seconda gara di Champions League (dopo il 3-1 al debutto contro il Psv Eindhoven) la Signora comincia malissimo e perde due giocatori-chiave.  A, sul campo dei tedeschi del Red Bull, i bianconeri perdono nel giro dei primi 11e Nico. Decisamente un inizio choc. Si comincia al 4' con il difensore centrale brasiliano, uno dei migliori in questo avvio di stagione e perno nella retroguardia capace di non incassare un solo gol in campionato (e quello del Psv a partita abbondantemente finita è l'unico concesso in stagione fino a qui), si è accasciato a terra dopo una bruttissima torsione del ginocchio sinistro dopo un contrasto con l'attaccante belga Openda. Sostituzione immediata, un po' per precauzione un po' per l'apprensione: al posto dell'ex Torino entra Gatti.