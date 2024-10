Il lavoro oltre il confine con la Svizzera | tasse su frontalieri giù

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sondrio – Cala il numero deinel Canton Grigioni ma in Valtellina (per ora) non c’è nessun allarmismo. Secondo quanto riferito alla televisioneda Luis Stricker, il responsabile delle statistiche del cantone elvetico, nel secondo trimestre del 2024 si è registrato un calo di500. Si è passati da poco più di 9.100 unità e 8.600, provenienti dall’Italia. Dati incontrovertibili che segnalano un fenomeno inedito dal 2020 e che potrebbe aver ripercussioni sull’economia grigionese perché in alcuni settori, nello specifico il terziario, quello turistico e quello edilizio, il cantone svizzero è letteralmente dipendente dal numero diprovenienti dalla Lombardia. Questo fenomeno, secondo gli analisti, è dovuto all’innalzamento delleche i nuovidovranno pagare dall’anno prossimo in Italia.