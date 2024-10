Hezbollah ha scatenato l’inferno ma ora è politicamente morta

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il leader del Partito delle falangi libanesi Samy Gemayel: «Noi maroniti chiediamo il cessate il fuoco. I miliziani sciolgano l’esercito e si consegnino allo Stato. Il nostro Paese non può diventare una seconda Gaza per colpa loro». Le forze israeliane oltrepassano il confine a Nord con «attacchi mirati e limitati» Il governo di Miqati sceglie la strada del silenzio. E per ora evita lo scontro militare. Lo speciale contiene due articoli.